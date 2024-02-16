Короче, но больше осадков: Россиянам рассказали, какие зимы их ждут в будущем

Аномальные морозы, которые придут в Россию после тёплого периода, — это традиционная история, которой не нужно удивляться. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал и.о. директора Института физики и атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов.

По его словам, погода на территории нашей страны изменчива. Кроме того, уже несколько десятков лет наблюдается тенденция к потеплению, что совпадает с глобальным климатом. Однако у нас температурный фон увеличился больше чем в два раза по сравнению с остальным миром: прирост составил 1,5–2 градуса. Виной этому — человечество и его деятельность.

"Если мы говорим об изменениях климата на протяжении 20-го века и первой четверти 21-го, то это, конечно, человеческая деятельность. Прежде всего это сжигание ископаемого топлива в огромных количествах, которое нарушило баланс углерода, и углекислый газ накапливается в атмосфере", — пояснил эксперт.

По мнению Семёнова, зимы в России в будущем станут теплее и короче, но количество осадков возрастёт. Между тем, добавил специалист, осень станет длиннее, поэтому и зимний период будет наступать позднее обычного, а заканчиваться раньше.