Россияне назвали свои самые любимые зимние развлечения

Большинство россиян назвали прогулки на лыжах своим любимым зимним развлечением. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru.

За вариант с лыжами проголосовало 20% респондентов. На второе место жители РФ поставили поход на каток (14%). При этом кто-то играет в хоккей, а другие просто катаются с друзьями на коньках. "Бронзу" поделили игра в снежки и катание на санках или тюбингах (по 12%).

Среди других зимних забав россияне выделили лепку снеговиков, горные лыжи, катание на сноуборде, зимние прогулки в парках, поездки на снегоходах и катание на фэтбайке (разновидность горного велосипеда). Вместе с тем 35% опрошенных заявили, что не любят зиму и снег. В опросе приняло участие 3,9 тысячи человек.