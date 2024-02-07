Развивают выносливость и силу: Врач рассказала, какие зимние виды спорта идеально подойдут новичкам

Желающие начать заниматься спортом зимой могут попробовать себя в беговых лыжах, прогулках на снегоступах, конькобежном спорте или зимнем беге. Такие рекомендации дала врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина.

"Они предоставляют возможность познакомиться с зимними видами спорта, развивают выносливость и силу и могут быть отличным способом активно провести время на свежем воздухе", — сказала в беседе с РИАМО врач-физиотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

Занимающимся зимними видами спорта доктор рекомендовала употреблять белки, углеводы и здоровые жиры для обеспечения энергии, а также пить много жидкости, чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации, так как на морозе важно учитывать увеличенные потребности из-за интенсивной физической активности и низких температур.