Развивают выносливость и силу: Врач рассказала, какие зимние виды спорта идеально подойдут новичкам
Физиотерапевт Мурашкина посоветовала новичкам в спорте выбрать зимний бег
Желающие начать заниматься спортом зимой могут попробовать себя в беговых лыжах, прогулках на снегоступах, конькобежном спорте или зимнем беге. Такие рекомендации дала врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина.
"Они предоставляют возможность познакомиться с зимними видами спорта, развивают выносливость и силу и могут быть отличным способом активно провести время на свежем воздухе", — сказала в беседе с РИАМО врач-физиотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).
Занимающимся зимними видами спорта доктор рекомендовала употреблять белки, углеводы и здоровые жиры для обеспечения энергии, а также пить много жидкости, чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации, так как на морозе важно учитывать увеличенные потребности из-за интенсивной физической активности и низких температур.
Напомним, 7 февраля, в годовщину начала Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в России отмечается День зимних видов спорта. Он направлен на пропаганду здорового образа жизни, привлечение к занятиям физкультурой и спортом большего числа взрослых и детей. Ранее Life.ru писал о том, как избежать травм при занятиях зимними видами спорта.