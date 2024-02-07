Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 14:01

Развивают выносливость и силу: Врач рассказала, какие зимние виды спорта идеально подойдут новичкам

Физиотерапевт Мурашкина посоветовала новичкам в спорте выбрать зимний бег

Фото © wavebreakmedia-micro / Freepik.com

Фото © wavebreakmedia-micro / Freepik.com

Желающие начать заниматься спортом зимой могут попробовать себя в беговых лыжах, прогулках на снегоступах, конькобежном спорте или зимнем беге. Такие рекомендации дала врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина.

"Они предоставляют возможность познакомиться с зимними видами спорта, развивают выносливость и силу и могут быть отличным способом активно провести время на свежем воздухе", — сказала в беседе с РИАМО врач-физиотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

Занимающимся зимними видами спорта доктор рекомендовала употреблять белки, углеводы и здоровые жиры для обеспечения энергии, а также пить много жидкости, чтобы поддерживать достаточный уровень гидратации, так как на морозе важно учитывать увеличенные потребности из-за интенсивной физической активности и низких температур.

От Кубани до Алтая: Россиянам рассказали, где заняться зимним спортом, не выезжая за пределы страны
От Кубани до Алтая: Россиянам рассказали, где заняться зимним спортом, не выезжая за пределы страны

Напомним, 7 февраля, в годовщину начала Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в России отмечается День зимних видов спорта. Он направлен на пропаганду здорового образа жизни, привлечение к занятиям физкультурой и спортом большего числа взрослых и детей. Ранее Life.ru писал о том, как избежать травм при занятиях зимними видами спорта.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Физкультура
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров