От Кубани до Алтая: Россиянам рассказали, где заняться зимним спортом, не выезжая за пределы страны

Многие россияне зимой отправляются заниматься спортом на различные курорты. В нашей стране существует сразу несколько площадок, идеально подходящих для этого процесса. О них пишет RT со ссылкой на данные исследования, где можно заняться спортом этой зимой.

Один из самых популярных курортных посёлков — Красная Поляна в Краснодарском крае. Его плюсы — инфраструктура и хорошие тренеры для новичков, минусы — большое количество туристов, особенно на курорте "Роза Хутор".

"Впрочем, там действительно интересно, причём не только спортсменам: путешественники и катаются на лыжах, и посещают этнопарк "Моя Россия", и гладят альпака, и ходят в баню. Отличное время для катания по склонам Поляны — февраль и март, поэтому самое время покупать билеты", — посоветовали аналитики сервиса путешествий "Туту.ру".

Курорт "Большой Вудъявр" в горах Хибины, что в Мурманской области, больше подходит опытным спортсменам. Также в этом регионе можно попробовать катание на собачьих упряжках, например в хаски-парке "Ловозеро", рассказали эксперты.

А вот на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области в наличии 11 трасс, две из которых самые простые, "зелёные", а четыре сложные — "чёрные". Кроме того, там можно отправиться в горный поход на снегоступах — имеется 18 маршрутов. По количеству сожжённых калорий такой подъём заменит полноценную тренировку в спортзале.

Курорт Шерегеш в Горной Шории, Кузбасс. Видео © Telegram / "Кемерово с огоньком"

Сразу два любимых путешественниками курорта — Домбай и Архыз — находятся в Карачаево-Черкесии. На первый приезжает много профессиональных лыжников и сноубордистов. Есть там и возможности для хели-ски: лыжников к началу спуска подбрасывают на вертолёте, а ехать приходится по нетронутым склонам.

"Курорт Архыз — ничуть не хуже. Опытные лыжники и сноубордисты могут там не только кататься, но и отправиться в "ски-тур" (прохождение маршрутов по пересечённой местности на специальных лыжах, включающее подъёмы и спуски. — Прим. Лайфа). Маршрут очень красивый и состоит из трёх подъёмов", — отметили представители сервиса, добавив, что новичков ждут четыре "зелёные" и пять "синих" трасс

И новичкам, и опытным лыжникам будет интересно посетить курорт Азау в Приэльбрусье. А вот сложные трассы Чегета, тоже расположенный в Кабардино-Балкарии, специалисты рекомендуют экстремалам.

Много возможностей для активного отдыха в Красноярске. Например, на всесезонном курорте "Бобровый лог" в двадцати минутах езды от города 15 обычных трасс и две учебные — для начинающих спортсменов. На курорте есть и такой аттракцион, как родельбан, — это смесь бобслея и американских горок.

"Если горным лыжам предпочитаете беговые, в Красноярске и окрестностях несколько живописных маршрутов: можно, например, покататься по Торгашинскому хребту или Мининским Столбам", — посоветовали авторы исследования.

В Республике Алтай покататься можно на небольшом, но неплохо оборудованном курорте Манжерок. В регионе много интересного, а передвигаться можно по Чуйскому тракту. Ну а в соседнем Алтайском крае есть прекрасный курорт Белокуриха для новичков. Заодно можно поправить здоровье в одном из расположенных там санаториев.