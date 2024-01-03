Обращайте внимание на жёсткость: Россиянам объяснили, как правильно выбирать коньки для детей и взрослых

Зимняя пора и, в значительной степени, новогодние праздники — прекрасное время для катания на льду. Дело за малым — взять коньки и отправиться на каток. Правда, выбор коньков может оказаться не самой простой задачей, если у вас нет опыта. Специалист Яна Матлаш объяснила, как правильно их подобрать для взрослых и детей.

"Коньки должны быть правильного размера, чтобы обеспечить комфортную посадку и поддержку стопы. Размеры могут отличаться от вашей повседневной обуви, поэтому рекомендуем примерить несколько пар на тёплые носки, в которых вы планируете кататься, и выбрать подходящую", — рассказала она в беседе с RT.

Также специалист "Всеинструменты.ру" отметила, что нужно обращать внимание на жёсткость инвентаря. Жёсткие коньки ведут себя на льду стабильнее, но для езды в них нужно больше умений для контроля. С другой стороны, мягкие модели более комфортны, но хуже управляются на больших скоростях. Лезвия коньков должны быть остры и хорошо закреплены. Благодаря остроте лезвий обеспечивается надёжное сцепление со льдом и подвижность. А качество стали, из которой они сделаны, напрямую влияет на то, сколько коньки прослужат и какова будет их производительность.

Коньки, сделанные из натуральной кожи или из синтетики высокого качества, обеспечат достойную вентиляцию и отвод влаги, препятствуя перегреву и излишнему потоотделению стопы. При покупке инвентаря в магазине нужно сразу примерять коньки именно на те носки, в которых вы планируете кататься. Для проверки нужно сдвинуть ногу в ботинке назад, плотно прижав пятку к заднику. При этом пальцы ног должны чуть-чуть касаться мыска изнутри, но не упираться в него, иначе нужно выбрать больший размер.

Лезвия коньков нужно протирать после каждого катания, а ботинки тщательно просушивать. Если убираете их на длительное хранение, выберите сухое и проветриваемое место. Время от времени ботинки нужно обрабатывать специальной пропиткой, отталкивающей влагу. А своевременная заточка лезвий позволит сохранять устойчивость на льду. Для хранения лезвий важно купить специальные чехлы и сумку. В сумке их легче перевозить, а чехлы снижают риск случайно порезаться о заточенный металл.