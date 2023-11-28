Тренер по фигурному катанию дала 7 советов новичкам, которые помогут на катке

Зима окончательно вступила в свои права, а это значит, что пришло время для любимых "морозных" активностей. Например, для катания на коньках. Для тех, кто в этом сезоне собирается встать на лёд впервые, а также для тех, кто давно не катался, тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина дала семь важных советов.

1. Выбрать правильные коньки

Они должны соответствовать размеру, но с запасом пять миллиметров, чтобы не натереть мозоли и избежать нарушения кровообращения. Ботинок должен быть не слишком мягким, чтобы стопа не заваливалась, в противном случае можно подвернуть ногу. Жёстких ботинок тоже стоит избегать, так как в них проблемно присесть на ноги неподготовленному любителю фигурного катания. Выбираем золотую середину, советует Шилина.

1. Выбрать правильную одежду

Старайтесь одеваться тепло, желательно поддеть термобельё для максимального комфорта. Если кататься собираетесь на улице, то на голову нужна повязка или шапка. Печатки желательны как на крытой, так и на уличной ледовой площадке. И если собираетесь изучать элементы фигурного катания, то тренер советует приобрести наколенники.

3. Научиться правильно падать

Прежде чем выйти на лёд, необходимо понимать, как правильно упасть и встать после падения. Перед выходом на лёд лучше потренироваться, как будете подставлять руки в случае падения и как будете вставать Татьяна Шилина Старший тренер по фигурному катанию на коньках и руководитель школы фигурного катания нового ледового комплекса "Чемпион"

4. Выбрать направление движения на катке

Как правило, на катках принято двигаться против часовой стрелки. Тренер призывает скользить в потоке и не ехать поперёк, чтобы не столкнуться с другими начинающими фигуристами.

5. Выбрать скорость передвижения

"Если вы совсем новичок, следует изначально передвигаться очень медленно и осторожно, придерживаясь за бортик, чтобы настроить координацию и почувствовать опору на лёд. Если у вас уже есть навыки катания, то не стоит сразу при выходе на лёд разгоняться на большой скорости. Постепенно добавляем скорость, почувствовав коньки и лёд", — советует старший тренер и руководитель школы фигурного катания ледового комплекса "Чемпион".

6. Научиться тормозить

Если вы не обладаете навыком резкого торможения, то категорически не рекомендуется набирать большую скорость. Торможение следует изучать, когда вы уже достаточно уверенно стоите на коньках и готовы к опоре на одной ноге. Самый простой вариант торможения для новичков — остановка с маленькой скорости у бортика.

7. Забыть про наушники

Шилина категорически не рекомендует кататься в наушниках, так как это очень опасно. Вы можете не услышать приближающегося человека, у которого не получается затормозить, но он подаёт звуковые сигналы. Если нравится какая-то определённая музыка, лучше выбрать маленькую колонку, которую вы будете слышать. Но сейчас, как правило, на всех катках играет музыка.