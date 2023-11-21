Стало известно, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве

В Москве катки с искусственным льдом откроются уже в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина. Кроме катков москвичи смогут опробовать лыжные трассы, горнолыжные склоны, а также места для катания на снегоходах.

Так, в парке "Яуза" протяжённость лыжных трасс составит 10 км. Также местные жители смогут покататься на катке и на снежных горках, в том числе на самой большой и естественной в городе — у Ростокинского акведука. Два новых катка появятся и в парке 850-летия города.

Для москвичей в этом году также подготовлены полюбившиеся им объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. В парке Северного речного вокзала заработает бесплатный каток. А на лыжно-биатлонной трассе в "Лужниках" будут проводиться мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону. Там же пройдёт праздник "Зимний день московского спорта". А ещё стартует зимний сезон проекта "Мой спортивный район", благодаря которому взрослые и дети от 10 лет смогут покататься на коньках.

"В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок", — обещает пресс-служба Собянина.