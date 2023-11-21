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21 ноября, 19:14

Стало известно, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве

Собянин: Катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

<p>Каток на Росошанской улице, района Чертаново Южное, Москва. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/8165" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Каток на Росошанской улице, района Чертаново Южное, Москва. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве катки с искусственным льдом откроются уже в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина. Кроме катков москвичи смогут опробовать лыжные трассы, горнолыжные склоны, а также места для катания на снегоходах.

Так, в парке "Яуза" протяжённость лыжных трасс составит 10 км. Также местные жители смогут покататься на катке и на снежных горках, в том числе на самой большой и естественной в городе — у Ростокинского акведука. Два новых катка появятся и в парке 850-летия города.

Для москвичей в этом году также подготовлены полюбившиеся им объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. В парке Северного речного вокзала заработает бесплатный каток. А на лыжно-биатлонной трассе в "Лужниках" будут проводиться мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону. Там же пройдёт праздник "Зимний день московского спорта". А ещё стартует зимний сезон проекта "Мой спортивный район", благодаря которому взрослые и дети от 10 лет смогут покататься на коньках.

"В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок", — обещает пресс-служба Собянина.

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Ранее Собянин рассказал, что в столице досрочно был закрыт годовой план по строительству дорог. По его словам, в ближайшие три года в Москве будет построено ещё 265 километров трасс.

Анатолий Симоненко
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