Собянин: Музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тысячи человек

Музей на Красной площади в Москве посетили более 254 тысяч жителей и гостей столицы. Объект был открыт с 5 по 7 ноября. Экспозиция была посвящена 82-й годовщине военного парада 1941 года.

"Музей на Красной площади посетили 254 тысячи человек <…> В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны", — подчеркнул мэр Москвы в своём блоге.





По его словам, для москвичей развернули шесть больших мультимедийных инсталляций, которые погружали в атмосферу непокорённого города. Кроме того, на Красной площади можно было увидеть 60 военных машин и другую технику времён Великой Отечественной войны. Организаторы выставили зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗИС-6, танки Т-60, Т-26, Т-37А, Т-38, Т-34-76 и БТ-7, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 "Комсомолец", самолёты И-16 и У-2 и бронеавтомобиль ФАИ-М, подытожил Собянин.

Также москвичи могли увидеть экспонаты редакции-мастерской военно-оборонного плаката "Окна ТАСС". В московской редакции работали 125 художников, более 80 писателей и несколько сотен печатников. За время войны они создали примерно 1500 плакатов. Организаторы создали пункт приёма вещей для фронта, куда москвичи приносили валенки, тёплое бельё, телогрейки, кисеты, вязаные рукавицы, носки, папиросы и многое другое — "Всё для фронта, всё для победы!".