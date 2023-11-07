Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941-го

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади. В церемонии также приняли участие председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и ученики кадетского корпуса имени Маршала СССР Г.К. Жукова.

Два украшенных цветами и красными лентами венка из еловых ветвей установили перед Вечным огнём военнослужащие Преображенского полка. После этого Собянин и другие участники церемонии почтили память погибших минутой молчания под звук метронома. Затем прозвучал гимн России.

Напомним, военный парад прошёл на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Он начался в восемь часов утра, речь на нём произносил сам Иосиф Сталин. По Красной площади промаршировали курсанты, полки народного ополчения, нескольких дивизий и бригад, батальон красногвардейцев-ветеранов, два батальона всеобуча. Следующий военный парад 7 ноября состоялся в Москве уже в 1945 году после победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о событии в материале Лайфа.