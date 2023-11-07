День Октябрьской революции, День холодца, Дедовские плачи: Праздники и приметы 7 ноября Сегодня, 7 ноября 2023 года, в России отмечаются два связанных между собой праздника, имеющие прямое отношение к истории нашей страны. Также на эту дату приходится праздник, посвящённый одному очень популярному в России блюду. 6 ноября, 21:01 7 ноября отмечается День Октябрьской революции. Обложка © ТАСС / Владимир Саяпин

День Октябрьской революции 1917 года

7 ноября в России отмечается праздник, который чуть более 30 лет назад был одним из главных в стране — День Октябрьской революции 1917 года. Рассказываем о нём: В России это официальный памятный день.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 7 ноября.

С 2005 года выходным не является.

В этот день в России проводятся митинги и демонстрации, посвящённые революции 1917 года.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло событие, которое изменило всю мировую историю — вооружённое восстание закончилось взятием Зимнего дворца. Была провозглашена власть Советов, которая просуществовала в нашей стране до начала 90-х годов.

В раннем Советском Союзе это был главный праздник страны, он назывался День Великой Октябрьской социалистической революции. Появилась традиция повсеместно проводить массовые демонстрации. Главная проходила на Красной площади перед руководством СССР, которое приветствовало участников акции с трибуны мавзолея. Ситуация начала меняться в 1970-х годах. Пафосный и официозный День Октябрьской революции перестал восприниматься как полноценный праздник, уступив место народным Дню Победы и Новому году.

После распада СССР своим указом от 7 ноября 1996 года лидер России Борис Ельцин дал празднику новое название — День согласия и примирения. А 29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал закон (вступил в силу с 2005 года), согласно которому был учреждён День народного единства. Этот праздник и отмечается теперь как государственный вместо Дня согласия и примирения. Соответственно, начиная с 2005 года день 7 ноября перестал быть выходным. Вместо него таковым стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.

День военного парада на Красной площади в 1941 году

7 ноября отмечается День военного парада на Красной площади в 1941 году. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На 7 ноября в России приходится также праздник, посвящённый другому историческому событию, — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Рассказываем о нём: В России это один из официальных дней воинской славы.

Отмечается ежегодно 7 ноября, по календарю не сдвигается.

Установлен законом от 29 декабря 2004 года.

Отмечается в формате выставок, конференций, исторических акций и мероприятий.

Торжественные парады войск в честь Октябрьской революции 1917 года в СССР начали проводиться уже с 1918 года, однако парад 1941 года выделяется среди них. В том ноябре гитлеровские войска находились в 50–100 километрах от Москвы, Красная армия вела тяжёлые бои. По сути, город был на осадном положении, часть населения выехала. Командование решило провести парад, чтобы подчеркнуть стойкость духа советского народа. Подготовка велась в строгой секретности по распоряжению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Парад начался в восемь часов утра, речь на нём произносил сам Иосиф Сталин. По Красной площади промаршировали курсанты, полки народного ополчения, нескольких дивизий и бригад, батальон красногвардейцев-ветеранов, два батальона всеобуча. За пехотой прошли в том числе эскадроны кавалерии, тачанки, моторизованные части, сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона. Авиация не участвовала из-за сильного снегопада. В целом было привлечено около 28,5 тыс. военнослужащих и бойцов. На всё это ушло около 25 минут, после чего многие участники парада отправились прямо на фронт. Следующий военный парад 7 ноября состоялся в Москве уже в 1945 году, после Победы в Великой Отечественной войне.

День холодца

7 ноября отмечается День холодца. Фото © Shutterstock

7 ноября в России отмечается кулинарный праздник — День холодца. Вот что о нём известно: Это международный неофициальный праздник.

Отмечается каждый год 7 ноября в фиксированную дату.

К нему обычно приурочены акции в магазинах, кафе и ресторанах.

Также проводятся конкурсы по приготовлению этого блюда.

Холодец, который называют также студнем, — это одно из традиционных российских блюд, известное ещё с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской, зачастую готовится на праздники. Но на самом деле это блюдо международное. Например, у грузин оно называется мужужи, в Молдавии — рэсол.

Суть везде примерно одинаковая — это сгустившаяся до желеобразного вида масса, полученная при охлаждении бульона с кусочками мяса. В русской кухне его обычно подают к столу с хреном или горчицей. Как правило, готовится с использованием коровьей, свиной головы и ног. Также добавляют уши, хвосты. В целом правило такое: должны использоваться те части туши, в которых достаточно желирующих веществ.

Кто придумал отмечать День холодца и почему именно 7 ноября, уже неясно. Это не мешает его отметить. Например, можно приготовить холодец дома или отправиться в кафе или ресторан, чтобы отведать там.

День вытрезвителя

7 ноября отмечается День вытрезвителя. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

7 ноября в России также отмечается такой шуточный праздник, как День вытрезвителя, который ещё называют Днём рождения вытрезвителя. Рассказываем о нём: Это неофициальный российский праздник.

Отмечается ежегодно 7 ноября, по календарю не сдвигается.

Приурочен ко дню открытия в России первого вытрезвителя.

Для работников подобных учреждений это профессиональный праздник.

Считается, что первый вытрезвитель в России появился в городе оружейников Туле, и случилось это в 1902 году по инициативе врача Фёдора Сергеевича Архангельского (1855–1928). Называлось это учреждение "приют для опьяневших". Оно было создано, чтобы "дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах города Тулы в тяжёлом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи".

Вскоре подобные заведения стали появляться и в других российских губернских городах: Саратове, Киеве, Ярославле и так далее. После 1917 года все приюты были закрыты, но только затем, чтобы возродиться через некоторое время. Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде на ул. Марата. Во времена СССР они стали востребованы при Брежневе, а затем играли важную роль во время антиалкогольной кампании Горбачёва.

Что касается современной России, в 2011 году все вытрезвители в нашей стране были ликвидированы. Приведение пьяных в чувство стало обязанностью полиции и медиков. Недовольства, которые стали звучать по этому поводу, привели к наделению регионов правом открывать вытрезвители на своей территории, МВД разработало порядок их работы. Впрочем, пока повсеместно они так и не возродились.

Приметы 7 ноября

Дедовские плачи

Русская православная церковь 7 ноября чтит память Маркиана и Мартирия. Это жившие в четвёртом веке христианские мученики. Первый был чтецом в Константинопольском соборе, а второй — иподиакононом. Оба также работали нотариями, то есть секретарями, патриарха Павла Исповедника. Однажды еретики-ариане изгнали и тайно казнили его. После этого Маркиана и Мартирия пытались подкупить, чтобы привлечь на свою сторону, однако те отказались, за что были убиты. Их мощи затем были перенесены в специально построенную церковь и, согласно преданию, творили немало чудес.

В народе же в этот день отмечали Дедовские плачи. Праздник был мало связан с церковными истоками. Считалось, что в этот день девушки должны поплакать, причём громко и во всеуслышание, чтобы избавиться от бед. Ещё в эту дату обязательно проводили поминовение умерших родных, друзей и близких. В народе говорили, что если на Дедовские плачи идёт дождь или снег, то природа оплакивает усопших, за кого некому помолиться. Была традиция навещать могилы, ставить поминальные свечи. В этот день нельзя было отказывать в милостыне, лукавить или врать, сидеть без дела.

Погодные приметы 7 ноября

Сильный ветер — погода долго не изменится.

Вороны сидят низко — к сильным ветрам.

Туман поутру — к потеплению.

Солнечный день — к ранней весне.

Листья не опали — к суровой зиме.

Именинники 7 ноября

7 ноября именины может отмечать российский актёр Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Сегодняшний день, 7 ноября, не богат на именины. Их могут отмечать только обладатели следующих имён: Валерий;

Матрёна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев