На Красной площади в честь годовщины парада 1941-го откроют музей под небом

В Москве в честь 82-й годовщины легендарного парада 7 ноября 1941 года откроется музей под открытым небом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он будет располагаться на Красной площади.

"Экспозиция познакомит с историей начала Великой Отечественной войны и бытом жителей Москвы того времени, которые героически защищали свой город. Также здесь пройдут театрализованные представления о жизни простых граждан в период решающих событий осени 1941 года", — написал он в телеграм-канале.

Также жители и гости столицы смогут увидеть военную технику времён Великой Отечественной войны: Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое. Музей будет работать с 5 по 7 ноября с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.