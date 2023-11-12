В Москве досрочно закрыли годовой план по строительству дорог

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о досрочной реализации годового плана по строительству дорог в Москве. Он отметил, что в ближайшие три года в столице планируется построить ещё 265 километров трасс.

"Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов", — написал мэр в телеграм-канале.

Он отметил, что завершено строительство Московского скоростного диаметра, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Мэр добавил, что заработала обновлённая развязка МКАД с Липецкой улицей после реконструкции. В следующие три года планируется построить ещё 265 километров дорог, заключил Собянин.