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12 ноября, 09:17

В Москве досрочно закрыли годовой план по строительству дорог

Собянин: В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству дорог  

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о досрочной реализации годового плана по строительству дорог в Москве. Он отметил, что в ближайшие три года в столице планируется построить ещё 265 километров трасс.

"Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений — тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов", — написал мэр в телеграм-канале.

Он отметил, что завершено строительство Московского скоростного диаметра, открыто движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе. Мэр добавил, что заработала обновлённая развязка МКАД с Липецкой улицей после реконструкции. В следующие три года планируется построить ещё 265 километров дорог, заключил Собянин.

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Ранее он сообщал, что музей на Красной площади в Москве посетило более 254 тысяч жителей и гостей столицы. Объект был открыт с 5 по 7 ноября. Экспозиция была посвящена 82-й годовщине военного парада 1941 года.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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