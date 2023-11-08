"Наша страна не может быть слабой": Собянин предупредил об опасности ИИ, работающего на врага

Риски и угрозы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), находятся не внутри России, а во внешних угрозах. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Искусственный интеллект — его риски сегодня не внутри страны. Наша страна находится в зоне жёсткой конкуренции, и сегодня, может быть, не так остро, но всегда стоял вопрос выживаемости. Наша страна не может быть слабой, она может быть только сильным конкурентом", — отметил градоначальник, выступая на пленарной дискуссии "Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?" форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Он также указал на то, что ракеты, которые атакуют территорию России, уже работают с помощью ИИ, поэтому "от того, насколько мы будем конкурентны, зависит наша выживаемость". В связи с этим Собянин призвал сначала стать конкурентными на мировой арене, а потом уже думать, бояться искусственного интеллекта или нет.