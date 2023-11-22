Ортопед объяснил, как выбирать коньки, чтобы не заработать перелом на льду

Выбирая коньки для городского катка, особенно если речь идёт о прокатных, нужно брать только те, что подходят вам по размеру, посоветовал в беседе с NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин.

По его словам, это необходимо, чтобы зафиксировать голеностопный сустав. Также коньки нужно хорошо зашнуровывать — это позволит избежать травмы. Разгоняться на катке не стоит: лучшая тактика — это отрабатывание движений. Если же произошло падение, нужно при необходимости обратиться к травматологу или, например, кистевому хирургу. При травмах запястья следует как можно быстрее получить квалифицированную помощь, ведь есть очень "капризные" и хрупкие кости вроде ладьевидной.

"Если рука болит несколько дней подряд, не нужно это игнорировать. Обратитесь на приём к доктору, чтобы было проведено рентгенологическое исследование. Если на нём не обнаружено костных травм, необходимо дообследование в виде МРТ запястья или кисти для того, чтобы исключить мягкотканные повреждения либо скрытые повреждения костей", — посоветовал Саутин.

По его словам, родители в этой связи должны периодически водить детей на осмотр к врачу, чтобы недолеченное плоскостопие не переросло в проблемы с коленными и тазобедренными суставами во взрослой жизни.