Угощения, сцена, каток: Журова назвала заманчивые причины посетить форум "Россия" с детьми

На Международной выставке-форуме "Россия" будет меняться экспозиция, благодаря чему её посетители смогут приходить повторно и находить для себя что-то новое и интересное. Об этом Лайфу рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

"Во-первых, надо понимать, что ряду коллег почему-то показалось, что выставка будет идти два-три дня и закроется. Но выставка будет долгая, будет меняться экспозиция, каждый найдёт себе там не один раз интерес, чтобы прийти ещё, прийти с детьми, прийти как лектору, прийти как спикеру, прийти, чтобы что-то познать или, наоборот, чем-то поделиться. И это всё будет растянуто на месяцы. При этом не обязательно было даже быть на открытии 4 ноября", — объяснила она.

Парламентарий также отметила важность региональной составляющей выставки, а именно представленных на ней площадок регионов. Она рассказала о том, что у команды от Ленинградской области получилось сделать прекрасный павильон, который тоже будет со временем обновляться и рассказывать что-то новое, показывать новые туристические маршруты и делиться своими достижениями со всеми желающими. Некоторые павильоны полностью посвящены новейшим российским технологиям и общим достижениям страны, что тоже очень интересно. А сама Журова 6 ноября выступила в качестве спикера с лекцией о здоровом образе жизни на площадке "Знание".

Первый зампред Комитета ГД по международным делам добавила, что активности мероприятия происходят не только в павильонах, но и на улице, где посетители участвуют в конкурсах, а ещё оборудована сцена. Что-то происходит постоянно, а особенно насыщенная программа — в выходные дни.

"Потом я вышла на улицу, там идут активности на сцене, люди в конкурсах участвуют. То есть в течение дня всё время что-то происходит, особенно в выходные, поэтому надо приходить с детьми, с классами — все найдут себе применение. Сейчас каток откроют ещё! Скажем, вот именно с информационной точки зрения каждый для себя там найдёт очень много всего познавательного!" — подытожила собеседница Лайфа.