Россиянам рассказали, как коньки помогут избавиться от отёков после щедрого новогоднего стола
Врач Кривошеева призвала пить воду после Нового года, чтобы избавиться от отёков
Врач призвала пить воду после Нового года, чтобы избавиться от отёков. Обложка © Freepik / Wayhomestudio
Употребление в Новый год большого количества солёной и жирной пищи, сладкого и спиртного провоцирует задержку жидкости в организме, что проявляется в виде отёков. К тому же алкогольные напитки в сочетании с недостаточным водным режимом приводят к обезвоживанию — в результате тело опять же заботится о водных запасах. Ещё одним фактором появления этого неприятного симптома является нарушение режима сна и недосып.
Чтобы избавиться от отёков, необходимо скорректировать питание и дать организму небольшую разгрузку: ограничить употребление сладкой, солёной и жирной пищи, добавить в рацион больше овощей и зелени, ограничить количество алкоголя. Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс.
Специалист посоветовала также увеличить физическую активность: сделать зарядку, погулять, покататься на коньках, потанцевать или заняться любимым видом спорта. Кроме того, вернуть лицу свежий вид поможет массаж, лимфодренажный массаж лица и контрастный душ: перепад температур усиливает кровоснабжение тканей и уменьшает отёки.
А ранее Лайф писал, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье. Его можно использовать и для лечения, и для удобрения цветов, и в ходе домашней уборки.