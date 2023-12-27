Россиянам рассказали, как коньки помогут избавиться от отёков после щедрого новогоднего стола

Употребление в Новый год большого количества солёной и жирной пищи, сладкого и спиртного провоцирует задержку жидкости в организме, что проявляется в виде отёков. К тому же алкогольные напитки в сочетании с недостаточным водным режимом приводят к обезвоживанию — в результате тело опять же заботится о водных запасах. Ещё одним фактором появления этого неприятного симптома является нарушение режима сна и недосып.