Россиянам рассказали, как коньки помогут избавиться от отёков после щедрого новогоднего стола

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Врач Кривошеева призвала пить воду после Нового года, чтобы избавиться от отёков

27 декабря, 06:51
Врач призвала пить воду после Нового года, чтобы избавиться от отёков. Обложка © Freepik / Wayhomestudio

Врач призвала пить воду после Нового года, чтобы избавиться от отёков. Обложка © Freepik / Wayhomestudio

Употребление в Новый год большого количества солёной и жирной пищи, сладкого и спиртного провоцирует задержку жидкости в организме, что проявляется в виде отёков. К тому же алкогольные напитки в сочетании с недостаточным водным режимом приводят к обезвоживанию — в результате тело опять же заботится о водных запасах. Ещё одним фактором появления этого неприятного симптома является нарушение режима сна и недосып.

Чтобы избавиться от отёков, необходимо скорректировать питание и дать организму небольшую разгрузку: ограничить употребление сладкой, солёной и жирной пищи, добавить в рацион больше овощей и зелени, ограничить количество алкоголя. Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс.

Анна Кривошеева

Врач – эндокринолог-диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте

Чтобы избавиться от отёков, необходимо скорректировать питание и дать организму небольшую разгрузку: ограничить употребление сладкой, солёной и жирной пищи, добавить в рацион больше овощей и зелени, ограничить количество алкоголя. Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс.
Чтобы избавиться от отёков, необходимо скорректировать питание и дать организму небольшую разгрузку: ограничить употребление сладкой, солёной и жирной пищи, добавить в рацион больше овощей и зелени, ограничить количество алкоголя. Необходимо употреблять достаточное количество воды, также в воду можно добавить лимон или огурец, которые способствуют выведению жидкости из организма, позволят восполнить водный баланс.

Специалист посоветовала также увеличить физическую активность: сделать зарядку, погулять, покататься на коньках, потанцевать или заняться любимым видом спорта. Кроме того, вернуть лицу свежий вид поможет массаж, лимфодренажный массаж лица и контрастный душ: перепад температур усиливает кровоснабжение тканей и уменьшает отёки.

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"Похож на баклажан": Риск перелома пениса выше в новогодние праздники, выяснили учёные

А ранее Лайф писал, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье. Его можно использовать и для лечения, и для удобрения цветов, и в ходе домашней уборки.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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