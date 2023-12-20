"Похож на баклажан": Риск перелома пениса выше в новогодние праздники, выяснили учёные

Риск перелома полового члена возрастает к новогодним праздникам. Средний возраст мужчин, которые получают эту жуткую травму, — 42 года, говорится в исследовании специалистов Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, результаты которого опубликованы в журнале Urology International.

"Эта травма, как правило, возникает во время дикого секса, особенно в позах, где вы не находитесь в прямом зрительном контакте [с партнёром], например в позе обратной наездницы", — отметил уролог Николаос Пиргидис.

О переломе пениса свидетельствует громкий хруст, сопровождаемый сильной болью, синяками и нарастающими отёками. По словам медиков, травмированный мужской половой орган чаще всего "похож на баклажан". Большинство переломов происходит из-за того, что во время праздников люди забывают об осторожности и нередко под действием алкоголя отдаются бурным эмоциям. Причём часто это случается, к примеру, во время внебрачных интимных связей или во время секса в необычных местах.