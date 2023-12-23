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Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ стоит в четыре раза дешевле Мальдив

23 декабря, 19:41
Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ стоит в четыре раза дешевле Мальдив. Обложка © Shutterstock

Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ стоит в четыре раза дешевле Мальдив. Обложка © Shutterstock

Горнолыжные курорты России приглашают к себе на новогодние каникулы за сумму в среднем в 100 тысяч рублей, тогда как праздничный отдых в Египте или на Мальдивах обойдётся в 430 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В этом году курорты Кавказа и Сибири уступают по цене зарубежному отдыху, даже если брать премиум-сегмент в отечественных отелях. Так, россияне могут отдохнуть на Красной Поляне за 127 500 рублей на двоих, включая перелёт. Ещё дешевле выйдут новогодние каникулы в Сибири или на Кавказе, примерно 100 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть
Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть

Ранее сообщалось, что, согласно данным ВЦИОМ, за этот год россияне отметили улучшение качества туризма в стране. Большинство из них на родине привлекает красота природы. По сравнению с прошлым годом число таких путешественников выросло с 19% до 27%. Респонденты в число плюсов домашнего туризма также включили тёплую погоду и чистое море.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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