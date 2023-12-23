Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ стоит в четыре раза дешевле Мальдив 23 декабря, 19:41 Новогодний отдых на горнолыжных курортах РФ стоит в четыре раза дешевле Мальдив. Обложка © Shutterstock

Горнолыжные курорты России приглашают к себе на новогодние каникулы за сумму в среднем в 100 тысяч рублей, тогда как праздничный отдых в Египте или на Мальдивах обойдётся в 430 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В этом году курорты Кавказа и Сибири уступают по цене зарубежному отдыху, даже если брать премиум-сегмент в отечественных отелях. Так, россияне могут отдохнуть на Красной Поляне за 127 500 рублей на двоих, включая перелёт. Ещё дешевле выйдут новогодние каникулы в Сибири или на Кавказе, примерно 100 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что, согласно данным ВЦИОМ, за этот год россияне отметили улучшение качества туризма в стране. Большинство из них на родине привлекает красота природы. По сравнению с прошлым годом число таких путешественников выросло с 19% до 27%. Респонденты в число плюсов домашнего туризма также включили тёплую погоду и чистое море.

Авторы Татьяна Миссуми