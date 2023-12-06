Россияне выбрали три самых соблазнительных плюса путешествий по родной стране

Согласно данным ВЦИОМ, за этот год россияне отметили улучшение качества изменений условий туризма в стране. Большинство из них на родине привлекает красота природы. По сравнению с прошлым годом число таких путешественников выросло с 19% до 27%. Респонденты в число плюсов домашнего туризма также включили тёплую погоду и чистое море.

"Люди начинают больше ездить, больше смотреть, их ответы на наши вопросы о впечатлениях становятся всё более наполненными. По показателю качества развития инфраструктуры у нас фактически в два раза увеличилась аудитория, которая положительно оценивает", — рассказал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, передаёт kp.ru.

По словам эксперта, туристы стали больше передвигаться на машинах. Он рассказал, что больше всего автопутешественников среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Половина отдыхающих этим летом отправлялась в отпуск именно на машинах, добавил специалист.