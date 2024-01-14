Фрирайдер дал главный совет новичкам при выборе сноуборда
Фрирайдер Чадкин посоветовал не экономить на ботинках для катания на сноуборде
От правильного выбора сноуборда зависит не только комфорт катания, но и безопасность спортсмена. Эксперт-фрирайдер Виктор Чадкин объяснил, как правильно подобрать снаряд тем, кто только начинает заниматься фрирайдом (катание на сноуборде вне оборудованных трасс).
"Правильный подбор начинается с похода в специализированный магазин и консультации с экспертом, который поможет определиться в огромном ассортименте ботинок, креплений и досок. От себя добавлю, что на ботинках, в отличие от досок, экономить не стоит. А почему, вам объяснит консультант в магазине", — подчеркнул специалист в беседе с "Газетой.ru".
Также Чадкин пояснил, как безопасно падать со сноуборда во время обучения. Эксперт порекомендовал во время падения как можно сильнее согнуть ноги, это поможет снизить высоту падения. Далее необходимо прижать подбородок к груди, чтобы избежать удара затылком, и ни в коем случае не выставлять руки назад, чтобы не травмировать их.
В случае падения вперёд Чадкин посоветовал сильно согнуть колени, выставить руки перед собой и повернуть голову в сторону, чтобы не разбить лицо.
А ранее Лайф рассказывал, как правильно выбирать коньки для детей и взрослых. В частности, внимание нужно обращать на жёсткость инвентаря, лезвия и качество стали, из которой они сделаны.