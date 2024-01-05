Фитнес-эксперт озвучил правила проведения тренировок в праздники

В период праздников люди часто едят много жирной пищи и выпивают, рассказал RT телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский. Он напомнил, что алкоголь — это сильнейший токсин, разрушающий клетки печени, обезвоживающий и дающий нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По его словам, именно это нередко становится причиной инфарктов и инсультов у людей, которые после праздничных возлияний решают резко начать вести здоровый образ жизни и приходят в фитнес-клуб, не успев протрезветь. Каневский предупредил, что начинать вести спортивный образ жизни нужно, находясь в адекватном физическом и психологическом состоянии.

"Если мы говорим о людях, которые в своё время занимались систематически, то, если перерыв между последней и будущей тренировкой — меньше недели, они могут начинать с привычного режима работы. Если речь идёт о людях, которые только-только готовятся к пляжному сезону, то ввод в тренировочные нагрузки идёт постепенно. Это связано с тем, что необходимо осваивать технику упражнений и подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат", — сообщил Каневский.

Он также призвал аккуратно выбирать экипировку для тренировок в уличных условиях. Например, использовать правильное термобельё и одежду, опираясь на погодные условия. А перед пробежками нужно надевать правильную обувь. Бегать лучше в лесополосе, а не вдоль магистралей.

Ещё можно заниматься норвежской северной ходьбой вместо бега. Это, по словам, эксперта, универсальный спорт. Правда, придётся потратиться на специальные палки с шипами (8 тысяч рублей) и спецобувь (порядка 10 тысяч рублей). Но это всё равно дешевле, чем абонемент в фитнес-клуб.