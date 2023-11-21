Придётся обхитрить мозг: Фитнес-тренер рассказал россиянам, как нужно ходить, чтобы похудеть

Многие эксперты советуют проходить минимум 10 тысяч шагов в день для того, чтобы оставаться здоровым. А хватит ли такого количества, чтобы похудеть? На этот вопрос Лайфу ответил фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич. По его словам, чтобы сбросить лишний вес, ходить нужно столько и так, чтобы потратить больше энергии, чем вы потребляете. Однако есть и ряд нюансов, которые могут вам помешать в достижении цели.

"Например, вы весите 80 килограммов при росте 160. Вам хотелось бы скинуть 20 килограммов, и вы едите 2000 килокалорий в день. Если ваш вес не меняется, значит, 2000 килокалорий вы и тратите, а чтобы начать худеть, нужно тратить 2200 килокалорий. Для этого вам нужно проходить дополнительно примерно 3 километра. Если сжигать по 200 лишних килокалорий в день, то если это перевести в жиры, получится примерно по 30 граммов в день. То есть за месяц ты сожжешь почти 1 килограмм жира. Для того чтобы сжечь 20 килограммов, потребуется 20 месяцев", — объяснил собеседник Лайфа.

Когда вы начнёте занятия, мозг будет сопротивляться увеличению нагрузки и будет придумывать что угодно, чтобы саботировать прогулки. Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно, делайте так, чтобы мозг не заметил, что что-то меняется Алексей Фалевич Фитнес-тренер, нутрициолог

Однако у похудения с помощью ходьбы есть и подводные камни. Первый — когда вы начинаете больше двигаться, вам хочется больше есть. Если это не проконтролировать, то дополнительные 200 килокалорий вы съедите и даже не заметите.

Второй — если вам захочется похудеть быстрее, вы, например, решите тратить не условные 200 килокалорий, а 500 или 1000 килокалорий. Но для этого нужно будет или больше ходить, или усложнять эту ходьбу: заниматься на пересечённой местности или с дополнительным весом.

Третий — ваши суставы наверняка и так не в восторге от лишней двадцатки веса, а при увеличении нагрузки где-то заболит (колени или поясница), если уже не заболело. Помимо этого, говорит Фалевич, мозг будет сопротивляться увеличению нагрузки и будет придумывать всё что угодно, чтобы саботировать прогулки.

Как не бросить ходьбу и достичь результата? 1. Контролируйте питание, не переедайте. 2. Увеличивайте нагрузку постепенно, не спорьте с мозгом, делайте так, чтобы он не заметил, что что-то меняется. 3. Запаситесь терпением, всё хорошее достигается небыстро. Всё, что быстро, — ненадолго. 4. Найдите кого-то, кто будет поддерживать и направлять вас на этом пути.