Названа главная ошибка новичков в отжиманиях, которая грозит плачевными последствиями

При отжимании нужно помнить о соблюдении правильной техники. В противном случае можно сильно перегрузить и даже травмировать спину. Об этом предупредил тренер Роман Филиппенко.

По его словам, ключевая ошибка новичков в этом упражнении — выпячивание ягодиц и прогиб в пояснице. Подобные нарушения могут вызвать дополнительную нагрузку на спину, а впоследствии — боли и травмы. Причина — недостаточное включение мышц пресса в работу, тогда как они во время отжимания должны быть напряжены. А выпирающие во время упражнения ягодицы являются ключом к перегрузке поясницы и плечевого пояса.

"В исходной позиции важно убедиться, что плечи расположены немного выше уровня таза, вес тела равномерно распределён на руках, тело выпрямлено и натянуто как струна. В этом случае упражнение будет выполняться технически правильно", — пояснил Филиппенко в беседе с РИАМО.

Тем, кому поначалу сложно отжиматься, эксперт упростил задачу: можно выполнять упражнения, опустившись на колени или уменьшив число повторений.