Реабилитолог назвала недуги, при которых "норматив" в 10 000 шагов в день противопоказан

Ходьбу считают самым простым, естественным и полезным видом физической активности. Мало кто не слышал утверждение о том, что для здорового тонуса человеку достаточно совершать по десять тысяч шагов ежедневно. Тем не менее у этого "норматива" есть свои риски, которые могут обернуться неприятными последствиями для здоровья. Об этих рисках, а также о том, для кого длительные прогулки вредны, рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова.

"Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить прежде, чем решите проблему. Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведёт к серьёзным последствиям", — объяснила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Собеседница издания добавила, что если самочувствие человека ухудшается после пешей прогулки — появляются ломота, боль и усталость, — то это явный признак проблем опорно-двигательного аппарата, находящихся в стадии формирования. Если этими проблемами не заняться вовремя и продолжить давать телу нагрузку, они усугубятся и от них уже нельзя будет избавиться без интенсивного лечения. Безусловно, человеку для здоровья нужна физическая активность, однако ходьба принесёт только вред, если в функциональной работе суставов и позвоночника есть дефекты — принудительные усилия могут лишь окончательно сломать неисправный механизм. В первую очередь нужно избавиться от этих проблем, а уже после этого совершать пешие прогулки сколько душе угодно, подытожила реабилитолог.