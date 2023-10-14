Эндокринолог назвала способ замедлить болезнь Альцгеймера

Скандинавская ходьба способствует замедлению развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Врач напомнила, что этот набирающий популярность вид спорта был признан одним из лучших в части реабилитации после коронавируса. А теперь учёные провели исследования и выяснили, что скандинавская ходьба в том числе помогает бороться с деменцией.

"Понятно, что людям в возрасте нельзя бегать марафоны и ходить на аэробику, а вот скандинавская ходьба — самое то! Даже если занятия будут непродолжительными (10–20 минут), но ежедневными — этого достаточно", — подчеркнула Павлова.

Во время скандинавской ходьбы с палками задействованы и нижняя, и верхняя части тела, а точнее 80–90% всех мышц. Однако этот вид физической активности имеет и свои нюансы. Например, руки нельзя сгибать, они должны оставаться прямыми.

"Чтобы заниматься наиболее эффективно, лучше разок сходить на тренировку с опытными ходоками и запомнить небольшие правила", — написала эндокринолог в своём телеграм-канале.