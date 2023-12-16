Сначала — похвала: Назван способ мотивировать себя на спорт во время праздников

Скоро россиян ожидают длительные новогодние каникулы, которые нарушат привычный образ жизни. Поэтому в праздники важно поддерживать физическую форму, рассказал ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин.

По его словам, в первую очередь надо похвалить себя за проделанную в спортзале в прошлом году работу. Можно сделать себе некоторые поблажки в виде перерыва на время праздничных дней, если присутствует такая потребность, так как для нашего здоровья, настроения и качества жизни важно делать ещё и то, что хочется, а не только то, что правильно.

В то же время отдых от тренировок не должен быть продолжительным, так как прекращение занятий спортом на две недели и более может ухудшить работу сердечно-сосудистой системы. Организм человека, как убеждён эксперт, постоянно пытается достичь гомеостаза (саморегуляции), поэтому вернуться обратно в тренировочный процесс для некоторых граждан может стать не такой уж и лёгкой задачей.

"В праздники надо просто взять и запланировать себе хотя бы одну-две тренировки в неделю для поддержания формы. Запишите себе в календарь эти дни, вспомните свою цель, для чего вы в принципе регулярно занимаетесь спортом, и вы легко найдёте такую возможность", — объяснил сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов "А ну-ка, девушки!" в беседе с ИА RuNews24.ru.