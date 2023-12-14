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Быть здоровым и найти чемодан с деньгами: Россияне рассказали о своих желаниях, которые загадывают в Новый год

Опрос: Большинство россиян всегда загадывают желание в новогоднюю ночь

14 декабря, 08:28
<p>Россияне любят загадывать желания на Новый год. Обложка © Freepik</p>

Россияне любят загадывать желания на Новый год. Обложка © Freepik

Большая часть граждан России (73%) всегда загадывает желание под бой курантов, и только 27% игнорируют эту традицию. Об этом сообщает RT.

Согласно данным опроса сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие 3,6 тысячи человек из разных российских регионов, чаще всего в новогоднюю ночь люди просят здоровья для себя и близких (76%). Просто хотят счастья 44% респондентов, провести год без катастроф загадывают 28%, найти любовь желает 21%. Однако некоторые участники опроса признались, что их интересуют только материальные вопросы.

Так, 20% россиян мечтают купить квартиру, дачу, машину или найти престижную работу. А 19% загадывают отправиться в длительное туристическое путешествие. Нашлись и очень странные желания. Например, 16% опрошенных ежегодно просят высшие силы дать шанс найти чемодан с миллионом рублей, 3% хотят домашнее животное, которое стало бы для них другом, а 6% загадывают, чтобы работодатель перевёл их на удалёнку.

Россияне рассказали, какие подарки на Новый год бесят их больше всего

Россияне рассказали, какие подарки на Новый год бесят их больше всего

Ранее Лайф писал, что москвичи больше остальных россиян тратят на Новый год. Средний бюджет жителя столицы — 23 тысячи рублей. За год бюджет сограждан на новогодние праздники в среднем вырос до 19 600 рублей на человека, что на 12% больше, чем в прошлом. При этом чаще всего финансовым планированием занимаются женщины (38%), чем мужчины (31%).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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