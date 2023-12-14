Быть здоровым и найти чемодан с деньгами: Россияне рассказали о своих желаниях, которые загадывают в Новый год Опрос: Большинство россиян всегда загадывают желание в новогоднюю ночь 14 декабря, 08:28 Россияне любят загадывать желания на Новый год. Обложка © Freepik

Большая часть граждан России (73%) всегда загадывает желание под бой курантов, и только 27% игнорируют эту традицию. Об этом сообщает RT.

Согласно данным опроса сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие 3,6 тысячи человек из разных российских регионов, чаще всего в новогоднюю ночь люди просят здоровья для себя и близких (76%). Просто хотят счастья 44% респондентов, провести год без катастроф загадывают 28%, найти любовь желает 21%. Однако некоторые участники опроса признались, что их интересуют только материальные вопросы.

Так, 20% россиян мечтают купить квартиру, дачу, машину или найти престижную работу. А 19% загадывают отправиться в длительное туристическое путешествие. Нашлись и очень странные желания. Например, 16% опрошенных ежегодно просят высшие силы дать шанс найти чемодан с миллионом рублей, 3% хотят домашнее животное, которое стало бы для них другом, а 6% загадывают, чтобы работодатель перевёл их на удалёнку.

Ранее Лайф писал, что москвичи больше остальных россиян тратят на Новый год. Средний бюджет жителя столицы — 23 тысячи рублей. За год бюджет сограждан на новогодние праздники в среднем вырос до 19 600 рублей на человека, что на 12% больше, чем в прошлом. При этом чаще всего финансовым планированием занимаются женщины (38%), чем мужчины (31%).

Авторы Татьяна Миссуми