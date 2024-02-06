Названы четыре простых способа для восстановления организма после зимы

Гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич поделилась советами по восстановлению организма после зимы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Организм человека, подстраиваясь под зимний период, начинает работать по другим правилам. Ему особенно мешают нехватка витаминов и сокращение светового дня, что приводит к усталости и сонливости. Чтобы запустить процесс восстановления, врач посоветовала минимизировать стресс, поскольку это очень энергозатратный процесс, который расходует витамины и минералы быстрее, чем они попадают в организм.

Далее необходимо привести в порядок режим сна, если с ним есть какие-то проблемы. Необходимый для восстановления процесс детоксикации протекает именно в ночное время суток. Врач обозначила важность гормона мелатонина, который помогает формировать иммунитет к развитию заболеваний, включая онкологические и неврологические. Также он даёт защиту от сахарного диабета. Отход организма ко сну должен происходить каждый день не позднее 23 часов, чтобы гормон успел выработаться в организме.

Питание — один из важнейших элементов успешного восстановления организма после зимы. Специалист рекомендует вычеркнуть перекусы, оставив лишь основные приёмы пищи. Они прежде всего должны быть сбалансированными и включать в себя белки, жиры, углеводы и клетчатку.

После того как режим питания будет приведён в норму, можно порадовать свой организм приёмом витаминного комплекса. Для этого необходимо посетить врача и выяснить, какие именно витамины вам нужны, поскольку этот вопрос индивидуальный.