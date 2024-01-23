Названы топ-6 продуктов, от которых нужно отказаться прямо сейчас, чтобы быть в форме летом Нутрициолог Кузина: Колбаса и сосиски задерживают в организме жидкость 23 января, 07:52 Если вы сейчас начнёте борьбу за стройную фигуру, то как раз к отпускному сезону сможете быть во всеоружии. Обложка © Unsplash

Готовь сани летом, а тело к пляжу — зимой. Если вы сейчас начнёте борьбу за стройную фигуру, то как раз к отпускному сезону сможете быть во всеоружии. Не забывайте, что нужно избавиться не только от лишних кило, но и от апельсиновой корки, которая нередко портит даже самую подтянутую девушку. Причём физическими упражнениями с ненавистной апельсиновой коркой не всегда возможно справиться, а вот правильный уход и изменение рациона питания точно могут привести к отличным результатам. От каких продуктов, которые вызывают целлюлит, следует отказаться в первую очередь, Лайфу рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Фастфуд и полуфабрикаты. Продукты с высоким содержанием соли должны быть первыми в списке запрещённых. Это фастфуд, полуфабрикаты, колбасные изделия, снеки. Именно они задерживают в организме жидкость, что делает целлюлит более заметным.

Выпечка и белый хлеб. Изделия из пшеничной муки имеют высокий гликемический индекс — от 70 до 85. А, как известно, чем выше гликемический индекс, тем это опаснее для организма. В том числе и потому, что это приводит к повреждению эластина и коллагена и, как следствие, появлению ненавистной "апельсиновой корки", предупредила нутрициолог.

Магазинные йогурты с добавками. Многие девушки, когда садятся на диету, почему-то начинают активно налегать на фруктовые йогурты из магазина. Даже если на баночке написано, что там 0% жирности, изучите полностью состав таких йогуртов, советует Кузина.

Вы обнаружите и наверняка ужаснётесь, какое количество сахара находится в этих "диетических" продуктах. А это тоже ведёт к появлению новых "бугорков". Если вы замените фруктовые йогурты на йогурты без добавок, а дома просто сами смешаете с ягодами, это однозначно будет полезнее и для фигуры, и для качества кожи Катерина Кузина Нутрициолог

Салаты с майонезной заправкой. Вредные жиры, которые содержатся в майонезе, могут замедлять кровообращение — соответственно, питательные вещества будут поступать к клеткам несвоевременно. В итоге соединительные ткани ослабевают, а целлюлит становится более выраженным.

Сладкая газировка. Сахар и химические добавки, которые находятся в газировке, тоже усиливают синтез инсулина, из-за чего стимулируется выработка жира, что в результате способствует появлению целлюлита.

Алкоголь. Любой алкоголь ведёт к обезвоживанию, поскольку активно выводит жидкость, и наш организм, чтобы компенсировать потери, начинает задерживать воду. А где лишняя вода — там отёки и, как следствие, появление "апельсиновой корки". Кроме того, злоупотребление спиртными напитками стимулирует выработку эстрогена, что также приводит к накоплению жира.

А ранее Лайф рассказывал, как похудеть, не отказываясь от сладкого. Так, готовить десерты лучше самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным.

Авторы Андрей Горяничев