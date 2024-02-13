Синоптик раскрыла, придёт ли в Москву весна с началом марта
Метеоролог Позднякова: В начале марта в Москве ожидается плюсовая температура
В начале марта в столице будет на один градус выше нуля. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Какая погода будет в столице в начале весны, станет известно в конце февраля, но уже есть данные о том, что март в этом году порадует москвичей, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, ожидаются плюсовые температуры.
"Температура воздуха в начале первого весеннего месяца будет положительной. То есть в пределах одного градуса со значением "плюс", — сказала синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".
Средняя температура марта в регионе составляет примерно минус один градус, следовательно, можно рассчитывать на то, что в этом году среднее значение будет около нуля градусов. Однако это не означает, что на протяжении первого месяца весны температура будет держаться именно на нулевом показателе.
Ранее на Life.ru синоптик рассказал москвичам о погоде на неделю: столицу ждут оттепель, морозы и "барический бугор". Кроме того, из-за тёплого атмосферного фронта в Центральной России появятся многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы, локального ледяного дождя и гололёд.