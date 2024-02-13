Синоптик раскрыла, придёт ли в Москву весна с началом марта

Какая погода будет в столице в начале весны, станет известно в конце февраля, но уже есть данные о том, что март в этом году порадует москвичей, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, ожидаются плюсовые температуры.

"Температура воздуха в начале первого весеннего месяца будет положительной. То есть в пределах одного градуса со значением "плюс", — сказала синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".

Средняя температура марта в регионе составляет примерно минус один градус, следовательно, можно рассчитывать на то, что в этом году среднее значение будет около нуля градусов. Однако это не означает, что на протяжении первого месяца весны температура будет держаться именно на нулевом показателе.