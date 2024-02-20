Температура 39, жуткий кашель и слабость: На Пхукете свирепствует странный вирус

На острове Пхукет в Таиланде свирепствует странный вирус. Как сообщает SHOT, заболевшие уже несколько недель мучаются от жуткого кашля, а местные медики не могут назвать точный диагноз.

Туристы пожаловались на странный вирус на Пхукете. Видео © Telegram / SHOT

Туристы рассказали телеграм-каналу, что всё это время температура у них держится в районе 39 градусов. Непонятная болезнь сопровождается сильной слабостью. При этом отдыхающих не спасают отхаркивающие и противовирусные лекарства, которые назначают врачи. Часть туристов говорит, что симптомы неизвестной болезни не проходят больше месяца — даже после возвращения на родину. Многие болели целыми семьями. Некоторые тайские врачи заявили, что это грипп, другие же указывают на бактериальную инфекцию.

"Долго я болела, отходила потом ещё месяца полтора где-то. [Врачи] выписали банальное лечение — парацетамол и так далее. Лечилась всем: начиная от витаминов и заканчивая таблетками", — рассказала одна из заболевших.

Тем временем в соцсетях появляется множество версий всяких "экспертов": от коклюша и ковида до нового страшного вируса.