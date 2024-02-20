Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 12:00

Температура 39, жуткий кашель и слабость: На Пхукете свирепствует странный вирус

SHOT: На Пхукете туристы пожаловались на странный вирус, врачи не знают, что это

На острове Пхукет в Таиланде свирепствует странный вирус. Как сообщает SHOT, заболевшие уже несколько недель мучаются от жуткого кашля, а местные медики не могут назвать точный диагноз.

Туристы пожаловались на странный вирус на Пхукете. Видео © Telegram / SHOT

Туристы рассказали телеграм-каналу, что всё это время температура у них держится в районе 39 градусов. Непонятная болезнь сопровождается сильной слабостью. При этом отдыхающих не спасают отхаркивающие и противовирусные лекарства, которые назначают врачи. Часть туристов говорит, что симптомы неизвестной болезни не проходят больше месяца — даже после возвращения на родину. Многие болели целыми семьями. Некоторые тайские врачи заявили, что это грипп, другие же указывают на бактериальную инфекцию.

"Долго я болела, отходила потом ещё месяца полтора где-то. [Врачи] выписали банальное лечение — парацетамол и так далее. Лечилась всем: начиная от витаминов и заканчивая таблетками", — рассказала одна из заболевших.

Тем временем в соцсетях появляется множество версий всяких "экспертов": от коклюша и ковида до нового страшного вируса.

"Биологическое оружие": Вирусолог назвал вирус, который может стать возбудителем новой пандемии
"Биологическое оружие": Вирусолог назвал вирус, который может стать возбудителем новой пандемии

Ранее Life.ru писал, что в США умер пожилой мужчина, заразившийся аляскинской оспой. Сам вирус был открыт в 2015 году и считался неопасным, так как все заболевшие выздоравливали. По мнению специалистов, недуг появился у крупного рогатого скота, после чего передался грызунам. У вируса-убийцы с Аляски нашли родственника в России.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • таиланд
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров