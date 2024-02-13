У вируса-убийцы с Аляски нашли родственника в России

Аляскинская оспа, или, как её ещё называют, Аляскапокс, родственен с вирусом, найденным в Мурманской области. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По словам эксперта, наши специалисты выделили его из мыши-полёвки в 1985 году.

Волчков отметил, что вирусы оспы могут заражать человека только при больших концентрациях вирусных частиц. Причём в таких случаях они, как правило, не убивают людей, так как хорошо приспособлены к грызунам и очень плохо — к человеку.

"То есть они могут инфицировать людей при определённых обстоятельствах и, в общем-то, даже относительно успешно развиваться, если у человека есть иммунодефицит. Но распространяться от человека к человеку им всё-таки очень сложно", — добавил вирусолог в беседе с "Газетой.ru".

Собеседник издания считает, что аляскинская оспа вряд ли вызовет эпидемию, так как для этого ей придётся заразить множество иммунодефицитных людей. Он добавил, что Аляскапокс родственен с NY014 и йоко-вирусом и мог попасть в Америку из Европы при помощи полёвок, облюбовавших корабли торговцев или пересёкших Берингов пролив.