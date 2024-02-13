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13 февраля, 12:57

У вируса-убийцы с Аляски нашли родственника в России

Вирусолог Волчков: Подобный Аляскапоксу вирус находили в Мурманской области

Аляскинская оспа, или, как её ещё называют, Аляскапокс, родственен с вирусом, найденным в Мурманской области. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По словам эксперта, наши специалисты выделили его из мыши-полёвки в 1985 году.

Волчков отметил, что вирусы оспы могут заражать человека только при больших концентрациях вирусных частиц. Причём в таких случаях они, как правило, не убивают людей, так как хорошо приспособлены к грызунам и очень плохо — к человеку.

"То есть они могут инфицировать людей при определённых обстоятельствах и, в общем-то, даже относительно успешно развиваться, если у человека есть иммунодефицит. Но распространяться от человека к человеку им всё-таки очень сложно", — добавил вирусолог в беседе с "Газетой.ru".

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Собеседник издания считает, что аляскинская оспа вряд ли вызовет эпидемию, так как для этого ей придётся заразить множество иммунодефицитных людей. Он добавил, что Аляскапокс родственен с NY014 и йоко-вирусом и мог попасть в Америку из Европы при помощи полёвок, облюбовавших корабли торговцев или пересёкших Берингов пролив.

Напомним, в США умер пожилой мужчина, заразившийся аляскинской оспой. Сам вирус был открыт в 2015 году и ранее считался неопасным, так как все заболевшие выздоравливали. По мнению специалистов, недуг появился у крупного рогатого скота, после чего передался грызунам.

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Матвей Константинов
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