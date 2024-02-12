Россиянам описали "кожные" симптомы смертельного вируса Аляскапокс

Вирус Аляскапокс (аляскинская оспа), от которой скончался первый в мире человек не стоит считать опасным для россиян, заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. По его словам, вероятность его выявления в РФ минимальна.

"Это типичный ортопоксвирус — род вирусов, в который входил вирус натуральной оспы. Тот вирус был нивелирован с помощью вакцинации. Всегда существует опасность, что вирус вернётся. Alaskapox был обнаружен в 2015 году, а в 2019 проанализировали его геном, он действительно отличается от других вирусов семейства. Это такая американская версия, которая только в США распространяется", — отметил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи в беседе с НСН.

Он объяснил, что погибший от оспы американец мог заразиться чем-то ещё и вирус не был прямой причиной смерти. По оценке вирусолога, недуг нельзя считать заразным, так как всего пять человек болели им за всё время его открытия. Он считает вероятность распространения Аляскапокса в России почти минимальной.

В свою очередь РИА "ФедералПресс" рассказало, как выявить у себя заболевание. Там отметили, что в зафиксированных случаях вирус вызывает повреждения на коже, которые быстро заживают. Также заболевшие жаловались на ломоту в суставах или мышцах, а также увеличение лимфоузлов.

Предполагается, что оспа передаётся через мелких животных, хотя до конца это не выяснили. В издании отметили, что исследования вируса продолжаются, но вряд ли результаты потребуют решительных мер противодействия.