Медленный и незаметный: Названы три качества вируса, который сделает Землю необитаемой
Вирусолог Волчков: Вирус – убийца человечества должен быть незаметным и медленным
Для уничтожения всего человечества гипотетический вирус-убийца должен обладать всего тремя качествами, считает вирусолог Павел Волчков. На больший "успех" обречён респираторный патоген, который никак не выдаёт себя и развивается в течение долгих лет, рассказал врач "Газете.ru".
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, способность передаваться по воздуху позволит вирусу заразить как можно больше людей за короткое время. А чтобы человечество не приступило к разработке лекарства, болезнь должна стать подобием ВИЧ-инфекции.
"То есть человек уже давно заражён, он передаёт этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим. Этот бессимптомный период длится достаточно долго", — рассказал Волчков.
Ранее профессор объяснил, чем грозят человечеству зомби-вирусы из вечной мерзлоты. Паниковать раньше времени не стоит, ведь температура во льдах всё же меньше, чем необходимо для их выживания.
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