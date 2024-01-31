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31 января, 04:15

Медленный и незаметный: Названы три качества вируса, который сделает Землю необитаемой

Вирусолог Волчков: Вирус – убийца человечества должен быть незаметным и медленным

Для уничтожения всего человечества гипотетический вирус-убийца должен обладать всего тремя качествами, считает вирусолог Павел Волчков. На больший "успех" обречён респираторный патоген, который никак не выдаёт себя и развивается в течение долгих лет, рассказал врач "Газете.ru".

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, способность передаваться по воздуху позволит вирусу заразить как можно больше людей за короткое время. А чтобы человечество не приступило к разработке лекарства, болезнь должна стать подобием ВИЧ-инфекции.

"То есть человек уже давно заражён, он передаёт этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим. Этот бессимптомный период длится достаточно долго", — рассказал Волчков.

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Ранее профессор объяснил, чем грозят человечеству зомби-вирусы из вечной мерзлоты. Паниковать раньше времени не стоит, ведь температура во льдах всё же меньше, чем необходимо для их выживания.

Обложка ©

Unsplash / CDC

Илья Пушкарев
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