Для уничтожения всего человечества гипотетический вирус-убийца должен обладать всего тремя качествами, считает вирусолог Павел Волчков. На больший "успех" обречён респираторный патоген, который никак не выдаёт себя и развивается в течение долгих лет, рассказал врач "Газете.ru".

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, способность передаваться по воздуху позволит вирусу заразить как можно больше людей за короткое время. А чтобы человечество не приступило к разработке лекарства, болезнь должна стать подобием ВИЧ-инфекции.

"То есть человек уже давно заражён, он передаёт этот патоген другим людям, но он не чувствует себя заболевшим. Этот бессимптомный период длится достаточно долго", — рассказал Волчков.