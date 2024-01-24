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24 января, 14:16

Профессор объяснил, чем грозят человечеству зомби-вирусы из вечной мерзлоты

Профессор Альтштейн: Вирусы из вечной мерзлоты не представляют для нас опасности

Британские СМИ сообщают со ссылкой на учёных, что человечество может столкнуться с риском пандемии из-за вирусов, которые находятся в вечной мерзлоте. Профессор Анатолий Альтштейн же считает, что паниковать из-за таких новостей не стоит.

"Что касается вирусов, которые лежат в вечной мерзлоте, вероятность того, что они представляют какую-то опасность для нас, очень мала. Изучать этот вопрос нужно, паниковать по этому поводу, конечно, не стоит", — заявил специалист телеканалу "360".

По словам эксперта, температура вечной мерзлоты, которая составляет от -1 до -5 градусов, не является благоприятным условием для микробов и вирусов. Последние лучше сохраняются при температуре -70 градусов. Альтштейн добавил, что обнаружить в вечной мерзлоте живые патогены — большая редкость. Выявленные учёными вирусы не представляют угрозу для жизни человека. Куда более опасной будет, например, сибирская язва.

Ранее Лайф писал, что учёные обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные зомби-вирусы. Они, по словам британских СМИ, могут стать причиной возникновения следующей пандемии. На фоне этого специалисты призвали мониторить ситуацию, чтобы ограничивать случаи заражения подобными телами.

Грозит ли Земле атака зомби-вирусов из Сибири: Версия экстрасенса против голоса науки
Грозит ли Земле атака зомби-вирусов из Сибири: Версия экстрасенса против голоса науки
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Freepik / kjpargeter

Ян Поланин
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