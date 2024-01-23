Грозит ли Земле атака зомби-вирусов из Сибири: Версия экстрасенса против голоса науки

Зомби-вирусы, которые учёные обнаружили в Сибири, представляют опасность лишь в том случае, если попадут "не в те руки", заявила Лайфу экстрасенс Аделина Блэкмун.

Она напомнила, что ещё Ванга предсказывала пандемию, которая будет вызвана вирусом из Сибири, разбуженным глобальным изменением климата, когда в результате потепления и таяния вечной мерзлоты некая инфекция массово выйдет на поверхность земли и начнёт поражать людей.

"Однако на сегодняшний день климатические изменения не так велики, чтобы можно было говорить о массовом таянии льдов, поэтому, всё указывает на то, что предсказание Ванги относится к нашему будущему", — заверила эксперт.

Более того, обнаруженный в Сибири вирус — уже не первый, который человечество "достало" из вечных льдов. Ещё десять лет назад в Тибетском нагорье, во льдах, замёрзших почти 15 тысяч лет назад, учёные обнаружили более 30 видов неизвестных ранее вирусов. Однако за всё это время ни один из них не "вырвался" за пределы лаборатории.

Поэтому, в случае сибирского вируса-зомби и ему подобных, обнаруженных в ходе научных изысканий, можно говорить не об опасности самого вируса, а людей, в чьи руки он попал. Ведь вред может быть причинён намеренными действиями, а сила вируса может быть использована для манипуляций или неправомерного обогащения.

"Ведь и в отношении пандемии ковида мнение некоторых специалистов о том, что вирусу помогли "сбежать" из лаборатории, до конца не опровергнута. А значит, всегда есть риск повторения истории", — напомнила Блэкмун.

Предсказать же, в чьи руки попадёт такой вирус, и как поведут себя эти люди — это очень большая и очень сложная работа Экстрасенс Аделина Блэкмун

При этом и.о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов рассказал, что вирус может воспроизводиться и многократно умножаться только в условиях, когда его генетический материал внедряется в живую клетку. Вне её они живут всего несколько суток, после чего ведут себя как обычные химические вещества и не являются активными. Однако низкие температуры действительно могут создать условия для их консервации.

После "разморозки" вирусы могут попасть в организм простейших обитателей водной среды, а при употреблении воды — в организм высших животных и человека. Однако сам факт попадания вируса в организм человека не гарантирует обязательного развития заболевания.

Всё зависит от дозы вируса, его агрессивности, состояния иммунитета человека и других факторов И.о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов

Более того, эксперт заявил, что публикации об угрозах вирусов из вечной мерзлоты Сибири несут мало содержательной информации и требуют тщательной проверки. Для того, чтобы говорить о пандемии, нужно сначала подтвердить хотя бы один факт заболевания штаммами древних вирусов.

"Пока же все эти разговоры об опасности можно расценить как "прогнозы погоды", — заключил наш собеседник.