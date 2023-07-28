Учёные оживили червя из вечной мерзлоты Сибири возрастом почти 50 тысяч лет

Международная группа учёных обнаружила в сибирской вечной мерзлоте круглого червя и оживила его. Он находился на глубине около 40 метров, а возраст слоя отложений рядом с ним составил от 45 839 до 47 769 лет, гласит исследование, опубликованное в научном журнале PLOS Genetics.

Необычную находку назвали древнейшим существом, пережившим криптобиоз и не потерявшим способность "возродиться": самое продолжительное время, зарегистрированное в криптобиозе среди ныне живущих червей, составляет всего 39 лет.

Анализ генома показал, что червь относится к виду Panagrolaimus kolymaensis. Он обладает схожими генами с сородичем Caenorhabditis elegans, которые способствуют выживанию червей в суровых условиях. Авторы открытия надеятся, что благодаря этой работе в будущем при исследовании многолетнемерзлых отложений Сибири могут быть найдены и оживлены организмы, которые провели в вечной мерзлоте еще больший срок.