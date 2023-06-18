В Сибири нашли останки черепах, живших там 100 миллионов лет назад

В морях на севере Сибири 100 миллионов лет назад обитали теплолюбивые рептилии, в частности динозавры и черепахи, а погодные условия там были, как сейчас в Средиземном море. К такому выводу пришла группа исследователей, в которую вошли учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Карлова университета в Чехии.

Как сообщает "Газета.ru", в течение двух лет специалисты изучали обнаруженные на реке Пясине в Красноярском крае останки древних существ. Среди находок — кости плезиозавров, мозазавров, а также фрагменты панцирей древних черепах. Согласно результатам анализов, температура воды при их жизни была около 14–16 градусов. Данное открытие поистине стало настоящей удачей для учёных, поскольку мезозойские отложения в течение миллионов лет были скрыты под толщей молодых пород.

"В отличие от плезиозавров и мозазавров, обнаруженных на этой территории, черепахи были холоднокровными животными, и их находка в высоких широтах говорит о том, что климат в позднем меловом периоде был достаточно тёплым, вероятно, теплее, чем сегодня", — отметил заведующий палеонтологического музея СПбГУ Дмитрий Григорьев.