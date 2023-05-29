Учёные раскрыли страшный процент вымирающих животных

Оказывается, Земля гораздо ближе к вымиранию, чем считалось прежде. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и Чехии, их исследование опубликовано в журнале Biological Reviews. Они собрали данные о проблематике биоразнообразия на планете и выяснили, что четверть известных видов — на грани вымирания, а 1% — и вовсе исчезли.

Собранные данные относятся к 71 тысячи видов млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, насекомых и амфибий. Причём ежегодно ситуация становится всё хуже, чему виной изменение климата, плохая экология и деятельность человека. В целом, подчеркнули они, популяция 48% видов сокращается, 49% — стабильная, лишь только 3% из них растут в количестве.

Причём прослеживается связь с местом их обитания: сокращение наблюдается в тропиках, а рост и стабильность — в умеренном климате.