Учёные обнаружили у крокодилов способность к бесполому размножению

У крокодилов впервые нашли способность к партеногенезу — бесполому размножению. Об этом пишет издание The New York Times.

В январе 2018 года 18-летняя самка крокодила отложила 14 яиц в зоопарке в Коста-Рике. Она в одиночестве содержалась на протяжении 16 лет, контактов с самцами не было. Крокодилы в таких случаях откладывают стерильные яйца, в которых нет эмбрионов. Половина из всей выкладки выглядела обычно, одно даже развивалось в инкубаторе. Зародыш сформировался полноценно, но так и не появился на свет. В ходе изучения этого эмбриона учёные назвали его продуктом непорочного зачатия — там был только генетический материал матери.

Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Biology Letters. Способность к партеногенезу есть у других животных, но у крокодилов её обнаружили впервые.

"Вот как происходит девственное рождение: когда яйцеклетка созревает в теле своей матери, она многократно делится, чтобы произвести конечный продукт, содержащий ровно половину генов, необходимых для человека. В качестве побочных продуктов образуются три меньших клеточных мешочка, содержащих хромосомы, известные как полярные тельца. Полярные тельца обычно отмирают", — объясняется в статье NYT.

При этом учёные считают, что в природе такие зародыши крокодилов могут развиваться и вылупляться, вырастая в самок или самцов. Кроме того, предполагается, что если способность к партеногенезу есть у птиц и крокодилов, то вполне имелась и у их древних родственников — птерозавров и динозавров.