Учёные сделали неожиданное открытие о таинственных вымерших людях

Учёные обнаружили доказательства, что таинственные представители вымершего вида Homo naledi хоронили умерших сородичей и вырезали гравюры ещё за 100 тысяч лет до появления на свет человека разумного — Homo sapiens. Об этом сообщает Planet Today.

Впервые останки Homo naledi были обнаружены в системе пещер Восходящей звезды в Южной Африке в 2013 году. В дальнейшем археологи нашли ещё свыше 1,5 тысячи скелетов. Установлено, что это были двуногие существа ростом около 1,5 метра и весом 45 килограммов. Они имели ловкие руки и небольшой (в три раза меньше нашего), но сложный мозг. При этом по сей день идут споры об особенностях поведения Homo naledi.

На состоявшейся недавно пресс-конференции палеоантрополог Ли Бергер, руководитель программы "Восходящая звезда", вместе с коллегами представил доказательства, что эти древние люди хоронили умерших и вырезали гравюры на скале над погребениями. В исследовании рассказывается о двух неглубоких ямах овальной формы на полу одной из пещерных камер, в которых находились останки людей. Эти захоронения старше любых от Homo sapiens как минимум на 100 тысяч лет.

Что касается гравюр на скалах, то они делались на заранее отшлифованном камне. Глубина линий рисунков, композиция и порядок позволяют сделать предположение, что они создавались специально, а не образовались естественным путём. Считается, что их выгравировали для увековечивания памяти умерших.

"Совместное и запланированное захоронение нескольких тел в системе Восходящей звезды, а также гравюры свидетельствуют о том, что у этих людей был общий набор убеждений или предположений, касающихся смерти, и, возможно, они увековечили память мёртвых, что-то, что можно было бы назвать общим горем у современных людей", — приводятся слова исследователей.

При этом некоторых учёных не убедили их слова. Например, возникают вопросы о том, как этот вид людей попал в систему пещер Восходящей звезды.