Японские археологи собираются вскрыть таинственный гигантский гроб

Японские археологи собираются вскрыть древний каменный гроб, который исследователи нашли в руинах крепости Ёсиногари в провинции Сага. Он стал крупнейшим из известных науке в этом регионе: длина его могилы в полтора раза больше типичного размера могильных ям исторического периода Яёй.

Как сообщает Arkeonews, каменный гроб длиной около 2,3 метра относится к позднему периоду Яёй. Эта историческая эпоха длилась около 700 лет. Найденный саркофаг является крупнейшим из всех найденных в этой местности. По информации учёных, возраст могилы — между второй половиной второго века и серединой третьего века при государстве Яматай. Ширина находки составляет 65 сантиметров.

Артефакт сложен из четырёх каменных плит, на которых обнаружены следы каких-то очень острых металлических инструментов. Нацарапанные знаки ещё не расшифрованы, но некоторые из них очень похожи на "катакана" — для защиты от сил зла.

Учёные предполагают, что могила принадлежит родовитому человеку. Во-первых, на такой высоте простолюдинов не могли хоронить, во-вторых, внешний вид гробницы свидетельствует о её особенности. Власти префектуры хотят открыть таинственный саркофаг уже 5 июня.