"Титаник" открыл ещё одно сокровище: ожерелье с зубом мегалодона
На затонувшем "Титанике" обнаружили ожерелье с зубом мегалодона
На новых кадрах, снятых во время экспедиции на затонувший "Титаник", обнаружено золотое ожерелье с зубом вымершей акулы — мегалодона. Об этом пишет Daily Mail.
На затонувшем "Титанике" обнаружили ожерелье с зубом мегалодона
Компания Magellan Ltd, которая работает с Atlantic Productions над документальным фильмом об экспедиции, сделала 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из них и заметили очертания, характерные для зуба акулы. Что находится вокруг ожерелья — исследователи не идентифицировали, но предметы похожи на бусины в форме колец.
В публикации говорится о том, что неясно, почему эксперты высказали предположение, что кулон — это клык мегалодона. Так, палеонтолог Майкл Бентон считает, что он может иметь отношение и к современным морским существам.
Ранее Лайф писал, что археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II. Произошло это во время раскопок в храме Солнца Матарийя в Гелиополе.
YouTube / Magellan