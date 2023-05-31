"Титаник" открыл ещё одно сокровище: ожерелье с зубом мегалодона

На новых кадрах, снятых во время экспедиции на затонувший "Титаник", обнаружено золотое ожерелье с зубом вымершей акулы — мегалодона. Об этом пишет Daily Mail.

На затонувшем "Титанике" обнаружили ожерелье с зубом мегалодона

Компания Magellan Ltd, которая работает с Atlantic Productions над документальным фильмом об экспедиции, сделала 700 тысяч снимков лайнера, чтобы использовать их для 3D-реконструкции. На одном из них и заметили очертания, характерные для зуба акулы. Что находится вокруг ожерелья — исследователи не идентифицировали, но предметы похожи на бусины в форме колец.

В публикации говорится о том, что неясно, почему эксперты высказали предположение, что кулон — это клык мегалодона. Так, палеонтолог Майкл Бентон считает, что он может иметь отношение и к современным морским существам.