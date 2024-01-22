Грозит пандемией: Человечество предупредили об опасности зомби-вирусов из Сибири

Освоение регионов, находящихся в зоне вечной мерзлоты, может грозить человечеству новой пандемией. Как пишет Guardian, это может быть связано с обнаружением древних вирусов в Сибири.

"Штаммы этих "микробов Мафусаила", или вирусов-зомби, как их ещё называют, уже были выделены исследователями", — говорится в статье.

Учёные предположили, что следующая пандемия может быть вызвана вовсе не новыми заболеваниями, пришедшими с юга на север, а, наоборот, древними вирусами, находившимися всё это время на Крайнем Севере. В связи с этим специалисты предложили создать арктическую сеть мониторинга, призванную выявлять и ограничивать случаи заражения подобными телами. Учитывая глобальное потепление и освоение арктических земель, этот вариант развития событий, по мнению экспертов, имеет право на жизнь.

Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель в 2014 году уже проводил эксперимент, который был направлен на установление подобной возможности. Тогда он вместе с командой единомышленников смог выяснить, что находившиеся тысячи лет в условиях вечной мерзлоты сибирские вирусы до сих пор способны заражать одноклеточные организмы. По словам Клавери, эти вирусы неопасны для человека и опыты показали, что только амёбы подвержены заражению ими, однако это не означает, что другие замороженные в Арктической зоне заболевания не смогут причинить вред людям.