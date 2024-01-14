Названы основные кандидаты на роль смертоносной "болезни Х"

Кандидатом на роль "болезни Х", способной по количеству летальных исходов в десятки раз превзойти пандемию коронавируса, может быть вирус птичьего гриппа H5N1. Таким мнением поделился вирусолог Пётр Чумаков.

"Этот вариант птичьего гриппа наиболее летальный, и есть угроза того, что он рано или поздно научится хорошо передаваться от человека к человеку. Чтобы это произошло, должна состыковаться целая цепочка маловероятных, но не невозможных событий", — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

Тем не менее с гриппом человечество всё-таки уже привыкло бороться. В частности, есть целая индустрия и технологии, которые позволяют создавать эффективные вакцины против этого недуга, успокоил специалист. По его мнению, серьёзный смертельный потенциал имеют и коронавирусы. Помимо пандемии CoViD-19 миру в своё время приходилось справляться с ближневосточным респираторным синдромом (MERS-CoV) и тяжёлым острым респираторным синдромом (SARS). Кроме того, пандемический потенциал есть у вируса Эбола, добавил Чумаков. Однако, к счастью, он передаётся только через кровь, а значит, потенциально несёт меньше рисков вызвать эпидемию.