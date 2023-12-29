Поражает мозг: Биолог объяснил, как можно заразиться заполонившим США "зомби-вирусом"
Биолог Артамонов: Вирусом "зомби-оленей" можно заболеть, съев заражённое мясо
Случаи заражения людей болезнью хронического изнурения (CWD) на сегодняшний день ещё не зафиксированы, однако это может случиться, если съесть мясо животного, которое переносит данное заболевание. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов.
Он объяснил, что первые случаи этого заболевания были зафиксированы ещё в 60-х годах прошлого века на территории Канады. Там и была обнаружена эта прионная болезнь, которая, предположительно, является антропозоонозной, то есть, вероятно, она имеет возможность быть переданной от животного к человеку.
По словам специалиста, этот недуг проявляется как вызванное инфекционными белками прогрессирующее поражение головного мозга. Хоть и не было ни одного случая заражения человеком конкретно этой болезнью, но учёными были зафиксированы схожие ситуации, в частности, когда люди подхватывали после употребления в пищу мяса животного болезнь Крейтцфельдта – Якоба.
"Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а это инфекционный белок", — пояснил Артамонов, отметив, что в настоящее время есть только экспериментальные методы лечения.
Напомним, что на севере США среди оленей стремительно распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которая также называется "зомби-вирус". Сообщалось, что недуг не поддаётся лечению и приводит к смерти, а главная опасность в том, что болезнь вызывает изменения в мозге животных, превращающие их в похожих на зомби существ.
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