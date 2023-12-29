Поражает мозг: Биолог объяснил, как можно заразиться заполонившим США "зомби-вирусом"

Случаи заражения людей болезнью хронического изнурения (CWD) на сегодняшний день ещё не зафиксированы, однако это может случиться, если съесть мясо животного, которое переносит данное заболевание. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов.

Он объяснил, что первые случаи этого заболевания были зафиксированы ещё в 60-х годах прошлого века на территории Канады. Там и была обнаружена эта прионная болезнь, которая, предположительно, является антропозоонозной, то есть, вероятно, она имеет возможность быть переданной от животного к человеку.

По словам специалиста, этот недуг проявляется как вызванное инфекционными белками прогрессирующее поражение головного мозга. Хоть и не было ни одного случая заражения человеком конкретно этой болезнью, но учёными были зафиксированы схожие ситуации, в частности, когда люди подхватывали после употребления в пищу мяса животного болезнь Крейтцфельдта – Якоба.

"Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а это инфекционный белок", — пояснил Артамонов, отметив, что в настоящее время есть только экспериментальные методы лечения.