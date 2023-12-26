Недуг неизлечим: "Зомби-вирус", который убивает оленей в США, может перекинуться на людей
Daily Mail: В США оленей охватил потенциально опасный для людей "зомби-вирус"
На севере США среди оленей стремительно распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которая также называется "зомби-вирус". Как сообщает Daily Mail, недуг не поддаётся лечению и приводит к смерти.
Главная опасность в том, что болезнь вызывает изменения в мозге животных. В частности, проявляются вялость, неуверенная ходьба, пустой взгляд и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники прозвали животных зомби. Исследователи не исключают, что болезнь уже способна преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека. Сейчас не существует ни вакцин, ни иных способов лечения CWD. В связи с этим специалисты категорически не рекомендуют в ближайшее время употреблять оленину.
Ранее Лайф сообщал, что в Китае произошла вспышка необычной пневмонии, которую не берут антибиотики. При этом в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом, ведь это нормальное явление для Китая в зимний период.