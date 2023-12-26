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26 декабря, 14:36

Недуг неизлечим: "Зомби-вирус", который убивает оленей в США, может перекинуться на людей

Daily Mail: В США оленей охватил потенциально опасный для людей "зомби-вирус"

На севере США среди оленей стремительно распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которая также называется "зомби-вирус". Как сообщает Daily Mail, недуг не поддаётся лечению и приводит к смерти.

Главная опасность в том, что болезнь вызывает изменения в мозге животных. В частности, проявляются вялость, неуверенная ходьба, пустой взгляд и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники прозвали животных зомби. Исследователи не исключают, что болезнь уже способна преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека. Сейчас не существует ни вакцин, ни иных способов лечения CWD. В связи с этим специалисты категорически не рекомендуют в ближайшее время употреблять оленину.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае произошла вспышка необычной пневмонии, которую не берут антибиотики. При этом в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом, ведь это нормальное явление для Китая в зимний период.

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Наталья Исакова
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