Недуг неизлечим: "Зомби-вирус", который убивает оленей в США, может перекинуться на людей

На севере США среди оленей стремительно распространяется хроническая изнуряющая болезнь (CWD), которая также называется "зомби-вирус". Как сообщает Daily Mail , недуг не поддаётся лечению и приводит к смерти.

Главная опасность в том, что болезнь вызывает изменения в мозге животных. В частности, проявляются вялость, неуверенная ходьба, пустой взгляд и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники прозвали животных зомби. Исследователи не исключают, что болезнь уже способна преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека. Сейчас не существует ни вакцин, ни иных способов лечения CWD. В связи с этим специалисты категорически не рекомендуют в ближайшее время употреблять оленину.