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Иммунолог назвал два вируса, которые объединились и маскируются под пневмонию

Врач Крючков объяснил рост пневмоний сочетанием микоплазменной инфекции и "пиролы"

18 декабря, 13:27
<p>В России выросло число пневмоний. Обложка © Shutterstock</p>

В России выросло число пневмоний. Обложка © Shutterstock

В России растёт количество пневмоний, что может быть вызвано распространением микоплазменной инфекции в комбинации с таким подвидом коронавируса, как "пирола". Об этом "Ленте.ру" рассказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, сейчас в стране наблюдается то, что уже было в Китае, где фиксируются частые вспышки микоплазменной пневмонии, сопровождающейся высокой температурой. Крючков обратил внимание, что данный вид болезни начал развиваться сейчас, а не сразу после завершения пандемии, хотя, по его мнению, никакого нового вируса нет.

"По симптоматике мы видим высокую температуру в отсутствие кашля, узелки в лёгких. Это тоже нетипично для этого заболевания. Теоретически такие симптомы может давать коронавирус или грипп. Официально поиски нового возбудителя ничего не дают, и это хорошая новость", — объяснил иммунолог.

Он допустил, что идёт взаимодействие "пиролы" и микоплазменной инфекции, что и даёт такую картину заболевания. Кроме того, этот вид коронавируса претерпел сильные изменения, поэтому симптоматика выглядит иначе.

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Ранее Лайф писал, что микоплазменную пневмонию сложно диагностировать из-за "загадки" природы её возбудителя, представляющего собой нечто среднее между вирусом и бактерией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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