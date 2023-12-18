Попова оценила необходимость введения в России ограничений из-за ковида Попова: В России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса 18 декабря, 11:15 Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Подъём заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в России, не требует введения жёстких и обязательных ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают.

"Ковид лёгкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она призвала россиян носить маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, особенно если вы чувствуете первые признаки заболевания. Также глава Роспотребнадзора напомнила о важности следить за чистотой рук и гаджетов, а при появлении симптомов ОРВИ, гриппа и ковида обращаться к врачу и оставаться дома, чтобы не заражать окружающих.

Авторы Александра Вишнякова