Врач рассказал про "загадку" природы "пневмонии наоборот"
Врач общей практики Прокофьев: Микоплазменную пневмонию сложно диагностировать
Микоплазменную пневмонию сложно диагностировать из-за "загадки" природы её возбудителя, представляющего собой нечто среднее между вирусом и бактерией. Об этом "Царьграду" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
"Поэтому течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Поэтому её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое", — объяснил специалист, добавив, что и обычно применяемый при пневмонии антибиотик азитромицин на микоплазму не действует.
Врач, однако, успокоил, сказав, что в целом инфекция не очень заразная и достаточно управляемая, так что при своевременном обращении всё должно быть хорошо. Главное — при наличии симптомов вовремя делать анализы для обнаружения иммуноглобулинов, а если диагноз поставлен — проводить специфическую терапию, нейтрализующую микоплазму.
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. По данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. В Минздраве заверили, что в стране достаточно лекарств для борьбы с инфекцией. Также россиянам рассказали, что микоплазменная инфекция лишена эпидемического потенциала. Самая уязвимая категория — малыши и подростки до 16 лет, заражающиеся воздушно-капельным путём в детских садах и школах, где находятся долгое время вместе с большим количеством сверстников.
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