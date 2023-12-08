Врач рассказал про "загадку" природы "пневмонии наоборот"

Микоплазменную пневмонию сложно диагностировать из-за "загадки" природы её возбудителя, представляющего собой нечто среднее между вирусом и бактерией. Об этом "Царьграду" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

"Поэтому течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Поэтому её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое", — объяснил специалист, добавив, что и обычно применяемый при пневмонии антибиотик азитромицин на микоплазму не действует.

Врач, однако, успокоил, сказав, что в целом инфекция не очень заразная и достаточно управляемая, так что при своевременном обращении всё должно быть хорошо. Главное — при наличии симптомов вовремя делать анализы для обнаружения иммуноглобулинов, а если диагноз поставлен — проводить специфическую терапию, нейтрализующую микоплазму.